2019/03/14 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرنا أن نعرف آرائكم عن توثيق جرائم داعش و معلوماتكم عن هذه الموضوع.الرجاء ملء الإستمارة الموجودة في الرابط التالي https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHxRJ85ItYunzA-WhmaygwG_QAqiD1TnlJrT4xQH1EvgKpw/viewform

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