البلداوي: اجتماعات مرتقبة بين الفتح وسائرون لإكمال حكومة عبد المهدي

2019/03/14 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي،اليوم الخميس، أن الكابينة الوزارية قد تصبح جاهزة بعد أعياد نوروز، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين الفتح وسائرون الأسبوع المقبل للتوصل ألى صيغة نهائية بشأن مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة.

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