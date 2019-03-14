الأمن النيابية: استقبال طلبات المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية

2019/03/14 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس (13 اذار 2019)، بشرى إلى المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية.

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