السلطة الفلسطينية: تسميات أميركا لن تغير حقيقة الاحتلال

2019/03/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس،إسقاط أميركا صفة "الأراضي المحتلة" عن الأراضي الفلسطينية والجولان السوري. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "القرار الأمريكي

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