نائب: قانون تعديل الجنسية متعجل ويهدد بضياع الأستقرار

2019/03/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ وجه النائب محمد اقبال الصيدلي انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية ، معتبراً ذلك انتكاسة كبير في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد .وأضاف إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها ، مرجحاً انه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الاحيان .

وأشار الصيدلي إلى ان القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي ،مع الاشارة الى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية ، مشدداً على ان اغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به .

كما دعا الصيدلي مجلس الوزراء الى اعادة النظر في القرارات غير ضرورية والتي تؤدي إلى ارباك الاستقرار النسبي الذي وصل اليه العراق بدماء شبابه الابطال .

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