الخطيب يؤكد المحافظة على انتاج الطاقة الكهربائية استعدادا لفصل الصيف المقبل

2019/03/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، متابعته الشخصية لإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.وذكرت وزارة الكهرباء في بيان انه “جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الوزارة اليوم الاربعاء الموافق ١٣ /٣/ ٢٠١٩، بملاكات الانتاج المتقدمة في الوزارة، فضلاً عن مدير عام انتاج المنطقة الوسطى، ومديري محطات الانتاج فيها”.وشدد الخطيب على […]

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