وزير الكهرباء: أختزلوا الزمن قبل مجيء الصيف

2019/03/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وجه وزير الكهرباء لؤي الخطيب، قطاعات توزيع ونقل وإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية بالعمل على بذل قصارى الجهود واختزال الزمن لتقديم خدمات متكاملة لابناء محافظة البصرة، الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في أشهر الصيف.وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه ان الخطيب "عقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً، مع الملاك المتقدم لقطاعات توزيع ونقل وإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية بشكل عام ومحافظة البصرة على وجه الخصوص".وأضاف انه "تم في الاجتماع استعراض واقع منظومة الكهرباء في جنوب البلاد والبصرة تحديداً، والخطط التي وضعت استعدادا لأشهر الصيف المقبل، من خلال حل الاختناقات، في قطاع نقل الطاقة الكهربائية، وانجاز المشاريع الحرجة لصيف ٢٠١٩، فضلا عن عرض ومناقشة جدول انتاج الطاقة المتوقع، والآلية المقترحة للسيطرة على عملية توزيع الطاقة الكهربائية المثالية".كما شدد الخطيب على عدم الاعتماد على الحلول الوقتية، والتوجه نحو الحلول الجذرية، قائلاً، "بان تأخر تنفيذ الحلول أثر بشكل كبير على زيادة الأحمال سنة بعد أخرى" موجهاً، بإعداد خطة اعادة الاعمار لعام ٢٠٢٠، وآلية تمويل وتنفيذ هذه الخطة". وقدم المديرون العامون، جداول بالمحطات التحويلية والثانوية لقطاعي نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي سيتم إنجازها خلال الأشهر المقبلة.ودعا وزير الكهرباء إلى بذل قصارى الجهود واختزال الزمن لتقديم خدمات متكاملة لابناء محافظة البصرة، الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في أشهر الصيف.

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