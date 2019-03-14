الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة وغزة

2019/03/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، 15 فلسطيناً خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة “فلسطين الآن” عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل مُكثف تجاه الشبان وبيوت المواطنين.وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة […]

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