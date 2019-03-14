أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تعاود الارتفاع في الأسواق المحلية

2019/03/14 | 11:44

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عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم، الخميس، (14 آذار 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 119.700.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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