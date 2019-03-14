الصيدلي يتحدث عن قانون تعديل الجنسية العراقية: انتكاسة في مسار القوانين

2019/03/14 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب محمد اقبال الصيدلي ، اليوم الخميس، ان قانون تعديل الجنسية العراقية يعد “انتكاسة” كبيرة في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد .وقال الصيدلي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن “الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها”، ...

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