صدام يحلم بابراهيم الجعفري.. نصوص تاريخية لا تنسى

2019/03/14 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمد الطائي الان اقلب صفحات عدد قديم من مجلة افاق عربية، وتفاجأت بخطاب قديم لصدام حسين.وخطاب صدام ألقي قبل 12 يوما من ولادتي في مايو ايار عام 77.رحت اقرأ ما ألقاه السيد الرئيس على مسامع صناعيين ومهندسين كي يشرح لهم رؤية الحزب حول كيفية اللحاق بالصناعة الغربية المتقدمة.سأعرض بعض المقتطفات التي […]

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