شركة فيسبوك تصدر توضيحا بشأن “العطل المفاجئ”

2019/03/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل التي تدّعي تقديم حل لإعادة تشغيل الموقع الذي عانى من عطل كبير أقرت بها الشركة.ونقلت قناة سكاي نيوز في تقرير تابعته وكالة /المعلومة/ عن شركة فيسبوك قولها إن ” بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة […]

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