رونالدو وميسي يتنافسان على جائزة الأفضل بإياب دور الـ16 بدوري الأبطال

2019/03/14 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل

لاعب بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني لإياب دور الستة عشر بدوري

أبطال أوروبا.

مباريات الأسبوع الثاني، شهدت نتائج كبيرة، حيث فاز مانشستر سيتي

الإنجليزي على شالكه الألماني بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل بنتيجة 10-2

في مجموع المباراتين، وقلب يوفنتوس الإيطالي النتيجة على أتلتيكو

مدريد الإسباني، وفاز ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل بنتيجة 3-2

في مجموع المباراتين.

وتفادي برشلونة الإسباني، المفاجآت هذا الموسم، حيث مزق شباك

أولمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف، فيما فاز ليفربول الإنجليزي

على بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لهدف.

وضمت قائمة المرشحين، البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم هجوم فريق

يوفنتوس، والألماني "لروي ساني" جناح فريق مانشستر سيتي، وكذلك

السنغالي "ساديو ماني" جناح ليفربول؛ بالإضافة إلى الأرجنتيني

"ليونيل ميسي" نجم برشلونة.

"رونالدو" سجل ثلاثية "هاتريك في مرمى أتلتيكو مدريد، فيما صنع

"ساني" ثلاثة أهداف وسجّل آخر في شباك فريقه السابق، بينما أحرز

"ماني" هدفين في شباك النادي البافاري؛ وتألق "ميسي" أمام ليون

بإحراز لهدفين وصناعة مثلهما.

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