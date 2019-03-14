القبض على متهمين بالسرقة والتهديد وترويج المخدرات في بغداد

2019/03/14 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الخميس، عن القاء القبض على متهمين بالسرقة والتهديد وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” قوة من اللواء (25) فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بالسرقة قرب الطريق الدولي جنوب بغداد، فيما تمكنت قوة من اللواء الخامس في […]

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