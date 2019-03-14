سفارة لبنان في بغداد : ناقشنا مع مدير الجنسية تبسيط اجراءات السفر بين البلدين

2019/03/14 | 11:52

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(المستقلة) … قالت السفارة اللبنانية في بغداد أنها ناقشت مع مدير الجنسية العراقية تبسيط اجراءات السفر بين البلدين و”التعامل بالمثل”.

وقال قسم العلاقات والإعلام في السفارة اللبنانية، في بيان طلعت عليه (المستقلة) اليوم الخميس ، إن “مدير الجنسية العام اللواء هيثم فاضل الغرباوي والوفد المرافق له، زار مقر السفارة اللبنانية في بغداد ، والتقى بالسفير اللبناني علي اديب الحبحاب الذي بدوره رحب بهذه الزيارة”، مبينة أن “الطرفين بحثا تبسيط الإجراءات لمسافري البلدين ورجال الإعمال القادمين للعراق والتعامل بالمثل”.

وأشاد السفير اللبناني “بالتطور الحاصل في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وخص مشروع البطاقة الوطنية والجوازات والتحول من العمل بالنظام الورقي إلى العمل الالكتروني”.

وقدم المدير العام “شكره للسفير على دعوته هذه”، مثمنا “الجهود التي تقدمها السفارة في خدمة البلد في كافة المجالات الصناعية والتجارية والسياحية”.

يشار إلى أن وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي وجه، في (23 تشرين الأول 2018)، بتسهيل إجراءات منح الفيزا للمستثمرين الأجانب والمواطنين اللبنانيين بشكل فوري وعاجل.

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