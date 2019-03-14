2019/03/14 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..فرض الجيش واللجان الشعبية اليمنية ، الخميس، سيطرته على عدد من المواقع العسكرية قبالة نجران.وأكد مصدر عسكري, أن” وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية واسعة سبقها تمشيط مدفعي على مواقع المرتزقة في الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران وتمكن خلالها من تطهير واستعادة العديد من المواقع العسكرية، بالإضافة لتدمير آليتين عسكريتين وقتل وجرح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في نجران alansaar.

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