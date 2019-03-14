2019/03/14 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد القيادي في حركة أنصار الله محمد على الحوثي، الخميس, ان إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن جاء نتيجة صمود الشعب اليمني امام العدوان الغاشم.وقال الحوثي في تغريدة على تويتر وتابعها /الانصار/، “صوت الكونغرس بـ54 صوتا لإيقاف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن وبأغلبية رفضت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليقاً على قرار الكونغرس الاميركي الأخير..



الحوثي: الشعب اليمني لم يلن في مواجهة العدوان الغاشم alansaar.

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