بالصور.. الحرس الثوري يجري مناورات هي الأولى من نوعها في الخليج

2019/03/14 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجرت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخمیس، مناورات “إلى بيت المقدس 1″للطائرات بدون طيار الهجومية القتالية بمنطقة الخليج.وحضر المناورات كل من اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه وآله) والعميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري والعميد امير علي حاجي زادة قائد مقر القوة الجو الفضائية، […]

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