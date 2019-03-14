التطبيع مع إسرائيل وأبعاده

2019/03/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد فرضت إسرائيل نفسها من خلال الحروب المتتالية ومن خلال انتصارات عسكرية منذ حرب 1948.وقد استغلت إسرائيل القرار الأمريكي الذي يلتزم

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