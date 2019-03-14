إسرائيل التي ليست دولة «كل مواطنيها»

2019/03/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أن «إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها» جدلا ضمن اليهود أنفسهم، بدءاً من رئيس الدولة

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