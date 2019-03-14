أمانة بغداد تستحدث 4 شوارع جديدة لتخفيف الزخم المروري عن مدينة الشعب

2019/03/14 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد،اليوم الخميس، المباشرة بإستحداث اربعة شوارع جديدة لتخفيف الزخم المروري في منطقة الشعب.

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