قحطان جثير يطمح لاقامة تصفيــات اسيا للشبــاب في العراق

2019/03/14 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدير الفني لمنتخب الشباب، قحطان جثير انه بصدد تقديم مقترح لاتحاد الكرة بمفاتحة الاتحاد الاسيوي لاستضافة العراق منافسات المجموعة التي تضم منتخبنا والمؤهلة لنهائيات اسيا للشباب .

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