هاتف محمول يتلقى سهما بدلا من صاحبه في أستراليا

2019/03/14 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله يوم الأربعاء ليجد رجلا مسلحا يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي برزبين.وجاء في بيان للشرطة أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم."يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه مما سبب هذا جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات.انتهى ..م ف

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