وزير الثقافة: المواقع الاثرية المنقبة في العراق لا تتجاوز الـ15%

2019/03/14 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الخميس، أن ما تم تنقيبه في العراق لم يتجاوز الـ 15%، مشيرا الى وجود ق تنقيبيه من جنسيات اجنبية مختلفة تعمل حاليا في بعض المواقع جنوب البلاد.وقال الحمداني في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” نشر مكتبه الإعلامي مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما […]

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