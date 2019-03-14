2019/03/14 | 13:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الخميس، أن ما تم تنقيبه في العراق لم يتجاوز الـ 15%، مشيرا الى وجود ق تنقيبيه من جنسيات اجنبية مختلفة تعمل حاليا في بعض المواقع جنوب البلاد.
وقال الحمداني في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” نشر مكتبه الإعلامي مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: المواقع الاثرية المنقبة في العراق لا تتجاوز الـ15%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف وزير وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الخميس، أن ما تم تنقيبه في العراق لم يتجاوز الـ 15%، مشيرا الى وجود ق تنقيبيه من جنسيات اجنبية مختلفة تعمل حاليا في بعض المواقع جنوب البلاد.
وقال الحمداني في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” نشر مكتبه الإعلامي مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: المواقع الاثرية المنقبة في العراق لا تتجاوز الـ15%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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