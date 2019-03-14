صالح لوزير التجارة السعودي: نسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول

2019/03/14 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، ان العراق يسعى الى تقريب وجهات النظر بين دول لتحقيق الاستقرار فيها.وقال مكتبه في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن ” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام، ببغداد اليوم وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد ...

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