تقرير إسرائيلي يكشف عن موقع إيراني لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة قرب طرطوس

2019/03/14 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة ISI الإسرائيلية صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، اعتبرت أنها تعزز "احتمال وجود مصنع متطور لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة قرب بلدة صافيتا شرقي مدينة طرطوس" الساحلية السورية.

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