أرشد الصالحي : مجلس المفوضين يثير أزمة جديدة في كركوك

2019/03/14 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن كركوك أرشد الصالحي، الخميس، 14 آذار، 2019، من إشعال مجلس المفوضين "فتنة" جديدة في المحافظة.

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