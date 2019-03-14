واشنطن تكشف: عملاء حكوميون سعوديون قتلوا خاشقجي في اسطنبول

2019/03/14 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم اليوم الخميس، أن "عملاء حكوميين سعوديين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية

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