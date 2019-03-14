بعد إعلان الحكومة الجديدة.. دعوات لمواصلة التظاهر بالسودان

2019/03/14 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئات نقابية وأحزاب معارضة سودانية اليوم الخميس، إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير، وذلك بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة التي ضمت

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