قيادي في قوات سوريا الديمقراطية: ليس أمام مسلحي داعش غير خياري الاستسلام أو التعرض للإبادة

2019/03/14 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلمازال قسم من مسلحي داعش في باغوز يرفضون الاستسلام، ووضعت قوات سوريا الديمقراطية أمامهم خيارين: "الاستسلام أو القتل".يتعرض داعش في الباغوز إلى قصف مكثف من جانب التحالف وحصار ونيران أسحلة قوات سوريا الديمقراطية.هذا التنظيم الذي كان قبل أربع سنوات مسيطراً على ثلث أراضي العراق ومساحة كبيرة من سوريا، لم يعد يسيطر الآن إلا على بضع كيلومترات في سوريا.ويقول مسؤول إعلام قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي: "كما نرى هناك مواجهات شديدة مع المسلحين في المناطق الشمالية والجنوبية من الباغوز، ويحاول العملاء الدفاع عن المنطقة التي مازالوا يسيطرون عليها.لن تتوقف المعركة.كما لا نستطيع قياس التقدم أو الانسحاب في هذه المعركة بالأمتار، بل نقيسه حسب إنجاز مراحل المهمة.الإرهابيون موجودون في الداخل وأمامهم خياران فقط: الاستلام بدون قيد أو شرط، أو أن تنتهي المعركة بإبادتهم جميعاً".يدعم التحالف هجمات قوات سوريا الديمقراطي من خلال توفير الغطاء الجوي للهجوم على داعش في الباغوز، الأمر الذي يسرع من تقدم قوات سوريا الديمقراطية، ومن جهة أخرى يستمر نزوح عوائل مسلحي داعش من الباغوز.

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