بالصور.. جني اكثر من ١٠٠ الف طن من الزيتون في نينوى

2019/03/14 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت دائرة زراعة نينوى عن أن كمية الزيتون الذي تم جينه هذا العام من مزارع المحافظة بلغ نحو 100 ألف طن واحتلت بعشيقة والفاضليه النسبة الاعلى في جني المحصول.

وقال مسؤول شعبة زراعة بعشيقة رئيس مهندسين زراعيين شاكر يحيى قاسم” ” ان الانتاج هذا العام في بساتين بعشيقة والفاضلية شمال شرق الموصل، كان بنسب متفاوتة حيث أكد الفلاحون أن هذا العام كان عام خير وإنتاج وفير على عكس الأعوام السابقة حيث بلغ معدل إنتاج الشجرة ذات ١٠٠ عام ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ كغم أما الأشجار الأقل من ١٠٠ عام عمرا بلغت إنتاجها مابين ٧٥ الى١٠٠ كغم و الأشجار ذات الأعمار الأقل من ٥٠ سنة بلغت إنتاجها من ٢٥ الى٥٠ كغم”.

واضاف أن “هذا العام كانت نسبة الإنتاج من الزيتون الأخضر والأسود في بعشيقة اكثر من ٧٠ ألف طن ويعتبر هذا العام من أعلى مستويات الإنتاج مقارنة مع الأعوام الاخرى.

من جانبها تدرس زراعة نينوى نصب معصرة زيتون في منطقة بعشيقة وقد فاتحت الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ هكذا مشروع الذي سوف يخدم المنتوج الوطني.

وقل مصدر في دائرة زراعة نينوى أن “النسب المتوقعة للانتاج في باقي الشعب الزراعية اكثر من ٣٠ الف طن من محصول الزيتون مما يجعل كمية الزيتون لهذ العام 100 ألف طن”.

واوضح مسؤول شعبة زراعة بعشيقة “قام كادر الشعبة بمتابعة ميدانية لموسم قطف الزيتون في بساتين بعشيقة والفاضليه، وتضمنت الزيارات لقاء مع أصحاب البساتين ومناقشة متطلباتهم ومنها تخصيص حصة من السماد للاشجار”.

واضاف ان “البساتين تم جردها وسوف تزود بالسماد ووفق خطة وزارة الزراعة والمديرية التي تسعى دائما لتطوير الواقع الزراعي في البلاد فضلا عن طرق الري ومصادر المياه حيث تم التنسيق مع ممثلي الموارد المائية في المنطقة لحل بعض الإشكالات التي تخص عملهم وتذليلها من اجل خدمة عمل البساتين في المنطقة”.

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