لجنة النفط والطاقة : اغلاق 172 مصفى غير قانوني في شمال العراق

2019/03/14 | 13:16

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(المستقلة) … كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، عن اغلاق 172 مصفى غير قانوني في شمال العراق، مؤكدا ان الصولات مستمرة لكشف الفساد والمفسدين.

وقال عواد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الخميس ، ان “اهم واجبات النائب هو المراقبة وكشف الفساد في كل مفاصل الدولة”، مبينا “كما عاهدنا المرجعية الرشيدة وشعبنا الصابر بفضح الفاسدين وتقديمهم للعدالة، فكانت اولى جولاتنا تسببت باغلاق 172 مصفى غير قانوني”.

واضاف ان “اغلاق 172 مصفى غير قانوني في الشمال يعد الخطوة الاولى لانتصاراتنا على الفساد والمفسدين، بعد فضحنا لملفات سرقة نفط الشمال”، لافتا الى ان “المصافي التي تم اغلاقها كانت تنتج منتوجات غير مطابقة للمواصفات العراقية”.

وتابع عواد ان “المصافي هذه كانت من ضمن صفقات فساد شركتي كار وقيوان التي كشفنا ملفات فسادها”، لافتا الى “صولاتنا ضد الفساد والمفسدين مستمرة ولازلنا في بداية الطريق”.

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