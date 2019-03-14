علماء: بروتين TSP1 مسؤول عن الإصابة بـ”متلازمة الفراشة”

2019/03/14 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نجح العلماء في تحديد الكيفية التي تنشأ بها الأنسجة الليفية في حالة الإصابة بالمرض الجلدي المعروف بـ”متلازمة الفراشة”، وهو اكتشاف سوف يساعد في إيجاد العلاج الفعال.وقال العلماء، ان “متلازمة الفراشة” هي مرض انحلال البشرة الفقاعى ويُعرف بأنه مجموعة من الاضطرابات الوراثية تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثرات بالجلد والأغشية المخاطية، ويحدث هذا نتيجة […]

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