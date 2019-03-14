نائب يدعو لزيادة عدد جلسات البرلمان اسبوعيا

2019/03/14 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/بغداددعا النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، الخميس، لزيادة عدد جلسات البرلمان التي يتم عقدها خلال الاسبوع الواحد لاعطاء الوقت الكافي بغية تشريع القوانين المهمة والمرتبطة بعمل السلطات الأخرى ودعم ملف مكافحة الفساد.

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