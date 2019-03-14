المشرف على مراسيم فتح المقابر ل”ايزيدي 24″ نحن جاهزون و الأمطار لن تعيق عملنا

2019/03/14 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كوجو قال المشرف الميداني على تحضير مراسيم فتح المقابر الجماعية الايزيدية، أن التحضيرات مكتملة و جميعها متوفرة و الأمطار لن تكون عائقا أمام فتح المقابر الجماعية.“فرحان ابراهيم” ناشط مدني ايزيدي اوكلت له مهمة تحضير المراسيم بشكل ميداني اكد في حديث ل”ايزيدي 24″ انه رغم الامطار الا اننا سنستمر ونحن عازمون […]

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