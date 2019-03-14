إزالة سوق شعبي بحي القاهرة في بغداد

2019/03/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت أمانة بغداد، عن إزالة سوق علي النعمة بحي القاهرة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان صادر من الامانة بأن “ملاكات دائرة بلدية الاعظمية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبإسناد مديرية حراسات وأمن أمانة بغداد اطلقت حملة كبرى لازالة سوق علي النعمة بحي القاهرة بعد توجيه انذارات للمتجاوزين”.واضاف ان “الحملة […]

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