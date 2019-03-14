2019/03/14 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفض نمو ناتج الصناعات التحويلية في الصين إلى أدنى مستوى في 17 عاما في أول شهرين من العام، بما يشير إلى ضعف يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن يؤدي إلى إطلاق المزيد من إجراءات الدعم من جانب بكين.لكن مجموعة متباينة من البيانات المهمة الصادرة يوم الخميس أظهرت أيضا نمو الاستثمار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباطؤ نمو الناتج الصناعي الصيني لأدنى مستوى في 17 عاما) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباطؤ نمو الناتج الصناعي الصيني لأدنى مستوى في 17 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).