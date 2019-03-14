2019/03/14 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / السهيل يناقش نسب الانجاز المتحققة في تنفيذ برنامجها الحكومي بالجامعات

14/03/2019 13:00:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن مناقشتها نسب الانجاز المتحققة في تنفيذ برنامجها الحكومي بالجامعات ضمن المدد الزمنية التي حددتها الوزارة.

وذكر بيان لوزير التعليم العالي قصي السهيل خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي والذي حضره العضوان من لجنة التعليم في مجلس النواب حسن المسعودي ومقدام الجميلي، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الوزارة عازمة على تنفيذ مشاريع اهدافها الخمس ضمن المدد الزمنية التي وضعها فريق البرنامج الحكومي في الوزارة", مبينا ان "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة خطوات اتبعها فريق البرنامج الحكومي لإعداد المشاريع التي تساهم بتحقيق أهدافها ضمن السنوات الأربع المقبلة".

واضاف البيان ان "المجتمعين بحثوا امكانية انشاء مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات العراقية ونظيراتها من دول الجوار، واتاحة الفرصة لحملة الشهادات العليا غير المعينين من تدريس طلبة الدراسات الاولية بالدراسة المسائية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الجامعات وانجاز المتوقفة منها، وتعميم العمل بنظام الادارة الالكترونية بالكليات، وتفعيل برامج التبادل الثقافي على مستوى الدراستين الاولية والعليا، وتحديد عدد البحوث التي تنشر للملاكات التدريسية خلال السنة".

يشار الى ان أهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتلخص في خمسة أهداف رئيسة تتمثل في دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية ،وتوأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية وخفض الترهل وإشاعة الأجواء الأكاديمية ورفع المستوى العلمي ، فضلا عن تأسيس الجامعات الأهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي ، فضلا عن الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والأكاديمية.

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