وفود مخابراتية أجنبية تصل الى بغداد وإعترافات مهمة للدواعش

2019/03/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الخميس، عن وصول عدة وفود من مخابرات أجنبية، أغلبيتها أوروبية، خلال الفترة الماضية إلى العراق، بهدف التنسيق مع السلطات العراقية التي تحتجز العشرات من ارهابيي داعش، بينهم قياديون وعناصر بارزون يحملون جنسيات غربية، حيث تسعى دولهم إلى أخذ معلومات منهم تتعلق بارتباطاتهم المحلية قبل انتقالهم إلى […]

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