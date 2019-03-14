2019/03/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن إزالة سوق علي النعمة في منطقة حي القاهرة شرقي العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان للأمانة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الاعظمية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبإسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد أطلقت حملة كبرى لإزالة سوق علي النعمة بحي القاهرة بعد توجيه انذارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة سوق “علي النعمة” شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة سوق “علي النعمة” شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).