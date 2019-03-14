2019/03/14 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شكلت اربيل وبغداد ست لجان عليا، اضافة الى دخولهما في جولة جديدة من الحوارات من اجل عودة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال معاون رئيس اركان البيشمركة اللواء قارمان كمال في تصريح صحفي اليوم، ان وزارتي البيشمركة، والدفاع العراقية شكلت 6 لجان للتباحث بشأن عودة البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وتحديد النقاط التي ستتمركز بها في حدود (كركوك، الموصل، وديالى، ومخمور).

واضاف ان "المسألة تحتاج الى اجتماع ثان بين اللجنتين والذي من المقرر ان تنعقد في المستقبل القريب"، مشيرا الى ان بغداد ستحدد موعدا واقليم كوردستان ينتظرها للبت في تلك المسألة.

وعن اعداد الوية قوات البيشمركة التي ستتمركز في المناطق المتنازع عليها قال كمال انه الى الان لم تحدد وفي الاجتماع الثنائي بين اللجنتين العسكريتين سيتم تحديدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل 6 لجان بين اربيل وبغداد لعودة البيشمركة للمتنازع عليها في اربع مناطق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل 6 لجان بين اربيل وبغداد لعودة البيشمركة للمتنازع عليها في اربع مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).