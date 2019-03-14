العقابي يعلن عن موعد إقرار مشاريع القوانين الخاضعة للقراءة الأولى

2019/03/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الخميس، موعد إقرار مشاريع القوانين التي قرئت قراءة أولى في أواخر الفصل التشريعي الأول والجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “الموجود حاليا في مجلس النواب قراءات أولى لمشاريع قوانين ولا توجد لدينا قوانين جاهزة”، مشيرا الى أن “مشروع القانون يخضع ...

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