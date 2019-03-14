المنافذ الحدودية تعيد ارساليات الى الجانب الايراني لعدم مطابقتها للمواصفات

2019/03/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن اعادة عدد من الشاحنات محملة بمادة "بورك بناء" ايراني المنشأ في منفذ الشيب والمنذرية الحدوديان.وذكر بيان لاعلام هيئة المنافذ الحدودية، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، "تم إعادة خمس شاحنات محملة بمادة بورك بناء تقدر بـ (150 طن) في منفذ الشيب الحدودي .

وتابع البيان "وفي منفذ المنذرية كذلك تم إعادة (٣٩ طن ) بورك وتحت الإشراف الكمركي لفشلها في الفحص وعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة حسب كتاب الجهاز المركزى للتقييس و السيطرة النوعية.

وفي السياق ذاته تم أحالة اربع عجلات الى مركز شرطة سفوان تحتوي على كميات مهربة من الكمأ وبكميات تجارية تقدر بـ "الف كغم".

وفي منفذ سفوان تم إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزتة جواز سفر (عراقي وفلندي) يروم السفر الى الكويت لايملك "تأشيرة دخول ومغادرة" من البلد.

واكد البيان، انه "تم احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها".



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