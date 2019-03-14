نائب: قرار توزيع الاراضي يؤشر بعض المحاباة والمجاملات لحساب محافظة دون اخرى

2019/03/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي انتقادات لاذعة للجهات المشرفة على فقرات قرار توزيع قطع الأراضي وإنشاء الوحدات السكنية في العراق، معتبرا انها تؤشر بعض المحاباة والمجاملات لحساب محافظة على محافظات اخرى.وأضاف إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم الخميس، "أنه رغم الدمار الشامل التي تعرضت له محافظة نينوى من حيث المنازل والمنشآت والمرافق الخدمية والصحية الا ان القرارات التي تصدر عن الجهات الحكومية في الآونة الأخيرة تؤشر بعض المحاباة والمجاملات لحساب محافظة على محافظات اخرى بشكل واضح حيث اغفلت الحكومة في الموازنة التعويض المباشر للمواطنين عن دورهم المهدمة ومصالحهم التي هدرت".

وحسب البيان، داعا اقبال الحكومة إلى إعادة النظر في تحديد ٤ الاف وحدة سكنية فقط لنينوى في حين حصلت محافظات اخرى على ٨ الاف وحدة وهي اصغر مساحة واقل تعدادا للسكان .

يذكر أن مجلس الوزراء صوت في وقت سابق على تخصيص ٤ الاف وحدة سكنية فقط لمحافظة نينوى ضمن قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع.



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