خلاطي يدعو لزيادة عدد جلسات البرلمان اسبوعيا

2019/03/14 | 13:31

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موقع متخصص يعرض اقوال كيميائي داعش

نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا لكل من آن سبيخارد وأرديان شاجكوفسي، يقولان فيه إن أحمد البالغ من العمر 36 عاما، الذي كان يعمل مع تنظيم الدولة، يحمل الدكت

13/03/2019 14:40:24

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