الدومنيكي يستقبل وفداً رفيع المستوى من العتبة العباسية لتعزيز السلام في نينوى

2019/03/14 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل استقبل سيادة المطران مار ميخائيل نجيب ميخائيل رئيس اساقفة الموصل وعقرة للكلدان وفد رفيع المستوى من عتبة النجف الأشرف من دار العلم للإمام الخوئي كرم الله وجهه في مركز المخطوطات الشرقية.دار الحديث حول التعايش السلمي والبناء بين الأديان و كيفية شجب العنف والخطاب الديني المتطرف الذي يحث البشر […]

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