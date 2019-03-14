وزير التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المقدم لملف الخدمات

2019/03/14 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ، اليوم الخميس، مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتا رويدس و سفير الاتحاد الاوربي رامون بليكوا والوفد المرافق لهما، تعزيز الدعم المقدم لمشاريع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ولاسيما في محافظتي البصرة ونينوى.

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