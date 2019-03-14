الحلبوسي : نسعى إلى التواصل مع السعودية لتوسيع حصة العراق من مقاعد الحج

2019/03/14 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، نسعى الى التواصل مع السعودية لتوسيع حصة العراق من مقاعد الحج.

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