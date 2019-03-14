النجيفي: استضفنا اكثر من 30 شخصية امنية وهناك انطباعا بعودة داعش

2019/03/14 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى، اليوم الخميس، انها استضافت اكثر من 30 شخصية امنية ، مشيرة الى وجود انطباع بعودة داعش من جديد.وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة ، إن “هناك فشلا امنيا ينذر بخطر حقيقي في الموصل لذلك شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق ...

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