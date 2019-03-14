2019/03/14 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع المستشفى الاسترالي في الديوانية يسلط الضوء على حجم الفساد في المحافظة NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع المستشفى الاسترالي في الديوانية يسلط الضوء على حجم الفساد في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع المستشفى الاسترالي في الديوانية يسلط الضوء على حجم الفساد في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).